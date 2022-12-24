У Києві обмежували роботу метро: пасажир потрапив під потяг

У Києві на станції метро "Лісова" пасажир потрапив під потяг, через це рух поїздів червоною гілкою обмежували.

Джерело: Київський метрополітен у Twitter

Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. «Академмістечко» до ст. «Дарниця».



На станції «Лісова»пасажир потрапив під потяг.



На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.



Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022

Дослівно: "Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. "Академмістечко" до ст. "Дарниця".

На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг".

Деталі: У метрополітені уточнили, що на місце події викликано медиків та правоохоронців.

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Згодом у Київському метрополітені повідомили, що рух поїздів червоною лінією метро відновлено.

🚇Рух поїздів червоною лінією метро відновлено



Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова». — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022

"Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Лісова"", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС пізніше повідомили, що пасажир загинув.