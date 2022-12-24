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У Києві обмежували роботу метро: пасажир потрапив під потяг

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 16:24
У Києві обмежували роботу метро: пасажир потрапив під потяг
ілюстративне фото: Київський метрополітен

У Києві на станції метро "Лісова" пасажир потрапив під потяг, через це рух поїздів червоною гілкою обмежували.

Джерело: Київський метрополітен у Twitter

Дослівно: "Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. "Академмістечко" до ст. "Дарниця".

На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг".

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Деталі: У метрополітені уточнили, що на місце події викликано медиків та правоохоронців.

Згодом у Київському метрополітені повідомили, що рух поїздів червоною лінією метро відновлено.

"Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Лісова"", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС пізніше повідомили, що пасажир загинув.

Теми: Київметротранспорт
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