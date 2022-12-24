У Києві обмежували роботу метро: пасажир потрапив під потяг
У Києві на станції метро "Лісова" пасажир потрапив під потяг, через це рух поїздів червоною гілкою обмежували.
Джерело: Київський метрополітен у Twitter
Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. «Академмістечко» до ст. «Дарниця».— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
На станції «Лісова»пасажир потрапив під потяг.
На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково.
Дослівно: "Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. "Академмістечко" до ст. "Дарниця".
На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг".
Деталі: У метрополітені уточнили, що на місце події викликано медиків та правоохоронців.
Згодом у Київському метрополітені повідомили, що рух поїздів червоною лінією метро відновлено.
🚇Рух поїздів червоною лінією метро відновлено— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова».
"Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Лісова"", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС пізніше повідомили, що пасажир загинув.