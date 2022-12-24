В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд
В Киеве на станции метро "Лесная" пассажир попал под поезд, из-за этого движение поездов по красной ветке ограничивали.
Источник: Киевский метрополитен в Twitter
Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. «Академмістечко» до ст. «Дарниця».
На станції «Лісова»пасажир потрапив під потяг.
На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково.Реклама:— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
Дословно: "Движение поездов по красной линии происходит от ст. "Академгородок" до ст. "Дарница".
На станции "Лесная" пассажир попал под поезд".
Детали: В метрополитене уточнили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии метро восстановлено.
🚇Рух поїздів червоною лінією метро відновлено— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова».
"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Лесная"", - говорится в сообщении.
В ГСЧС позже сообщили, что пассажир погиб.