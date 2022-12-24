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В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 16:24
В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд
иллюстративное фото: Киевский метрополитен

В Киеве на станции метро "Лесная" пассажир попал под поезд, из-за этого движение поездов по красной ветке ограничивали.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Дословно: "Движение поездов по красной линии происходит от ст. "Академгородок" до ст. "Дарница".

На станции "Лесная" пассажир попал под поезд".

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Детали: В метрополитене уточнили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии метро восстановлено.

"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Лесная"", - говорится в сообщении.

В ГСЧС позже сообщили, что пассажир погиб.

Темы: Киевметротранспорт
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