Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 17:24
иллюстративное фото: Киевский метрополитен

В Киеве на станции метро "Лесная" пассажир попал под поезд, из-за этого движение поездов по красной ветке ограничивали.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Дословно: "Движение поездов по красной линии происходит от ст. "Академгородок" до ст. "Дарница".

На станции "Лесная" пассажир попал под поезд".

Детали: В метрополитене уточнили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии метро восстановлено.

"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Лесная"", - говорится в сообщении.

В ГСЧС позже сообщили, что пассажир погиб.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Киевметротранспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Чудо на Рождество: в Беларуси горел российский МиГ – СМИ

Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"

Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками"

Зеленский выступит в Раде - источники

Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW

Все новости...
Киев
Швейцарский художник подсветил исторические здания Киева
В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут ходить автобусы - Кличко
Разоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
Последние новости
17:25
видеоРоссияне за день атаковали два медучреждения в Херсоне, это целенаправленные удары – ОВА
17:07
Новая волна Covid-19 в Китае ставит под угрозу бизнес Apple - FT
16:59
Стрельба в Париже: злоумышленник признал "патологическую ненависть к иностранцам"
16:50
Чудо на Рождество: в Беларуси горел российский МиГ – СМИ
16:27
В Днестр попали нефтепродукты, на Прикарпатье нормы превышены в 200 раз - ОГА
16:25
обновлено от 14:32 Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа
16:18
В Берлине полицейские водолазы обыскали канал по делу "ограбления века" в Дрездене
16:07
Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"
16:06
Климатические активисты хотели сорвать телевизионную рождественскую службу в Германии
16:04
Центробанк Израиля предоставил лицензию на создание нового цифрового банка
Все новости...