В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд

В Киеве на станции метро "Лесная" пассажир попал под поезд, из-за этого движение поездов по красной ветке ограничивали.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. «Академмістечко» до ст. «Дарниця».



На станції «Лісова»пасажир потрапив під потяг.



На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.



Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково. Реклама: December 24, 2022

Дословно: "Движение поездов по красной линии происходит от ст. "Академгородок" до ст. "Дарница".

На станции "Лесная" пассажир попал под поезд".

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Детали: В метрополитене уточнили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии метро восстановлено.

🚇Рух поїздів червоною лінією метро відновлено



Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова». — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022

"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Лесная"", - говорится в сообщении.

В ГСЧС позже сообщили, что пассажир погиб.



