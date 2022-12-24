В Киеве ограничивали работу метро: пассажир попал под поезд
В Киеве на станции метро "Лесная" пассажир попал под поезд, из-за этого движение поездов по красной ветке ограничивали.
Источник: Киевский метрополитен в Twitter
Рух поїздів червоною лінією відбувається від ст. «Академмістечко» до ст. «Дарниця».— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
На станції «Лісова»пасажир потрапив під потяг.
На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково.
Дословно: "Движение поездов по красной линии происходит от ст. "Академгородок" до ст. "Дарница".
На станции "Лесная" пассажир попал под поезд".
Детали: В метрополитене уточнили, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители.
Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили, что движение поездов по красной линии метро восстановлено.
🚇Рух поїздів червоною лінією метро відновлено— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 24, 2022
Метрополітен запрацював у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції «Лісова».
"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Лесная"", - говорится в сообщении.
В ГСЧС позже сообщили, что пассажир погиб.