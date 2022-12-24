Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні – єврокомісар

У межах допомоги на тлі руйнування Росією енергетичної інфраструктури України держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів.

Про це, як передає "Європейська правда", в суботу повідомив єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to 🇺🇦.



Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/f8OKuZnD9B Реклама: December 24, 2022

"Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України", – зазначив він.

Також єврокомісар повідомив, що через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

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Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України.

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