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Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні – єврокомісар

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 17:42
фото з Twitter Янеза Ленарчича

У межах допомоги на тлі руйнування Росією енергетичної інфраструктури України держави Європейського Союзу передали вже понад тисячу електричних генераторів.

Про це, як передає "Європейська правда", в суботу повідомив єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

"Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1000 електрогенераторів для України", – зазначив він.

Також єврокомісар повідомив, що через механізм цивільного захисту ЄС до України було доставлено майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України. 

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Читайте також: Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям.

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Теми: ЄСелектроенергія
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