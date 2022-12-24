Государства ЕС передали более 1000 генераторов Украине - еврокомиссар

В рамках помощи на фоне разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украины государства Европейского Союза передали уже более тысячи электрических генераторов.

Об этом, как передает "Европейская правда", в субботу сообщил еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич.

#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to 🇺🇦.



Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/f8OKuZnD9B — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) December 24, 2022

"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны предоставили более 1000 электрогенераторов для Украины", - отметил он.

Также еврокомиссар сообщил, что через механизм гражданской защиты ЕС в Украину было доставлено почти 78 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", чтобы в больших объемах собирать генераторы для Украины.

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