Окупанти на 10 днів заборонили жителям Горностаївки виходити з дому – Генштаб
Субота, 24 грудня 2022, 17:37
Російські окупанти на 10 днів заборонили людям у Горностаївці Херсонської області виходити з дому, повідомляє Генеральний штаб.
Джерело: Генштаб
Деталі: Зазначається, що у Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня по 03 січня 2023 року.
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Дослівно: "Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту".