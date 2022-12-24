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Окупанти на 10 днів заборонили жителям Горностаївки виходити з дому – Генштаб

Роман ПетренкоСубота, 24 грудня 2022, 18:37
окупанти на херсонщині, фото риа новости

Російські окупанти на 10 днів заборонили людям у Горностаївці Херсонської області виходити з дому, повідомляє Генеральний штаб.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що у Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня по 03 січня 2023 року.

Дослівно: "Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту".

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Теми: Херсонська областькомендантська годинаокупаціяРосія
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