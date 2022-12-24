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Оккупанты на 10 дней запретили жителям Горностаевки выходить из домом - Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 18:37
оккупанты на херсонщине, фото риа новости

Российские оккупанты на 10 дней запретили людям в Горностаевке Херсонской области выходить из дома, сообщает Генеральный штаб.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что в Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря по 03 января 2023 года.

Дословно: "Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать помещение и перемещаться по населенному пункту".

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Темы: Херсонская областькомендантский часоккупацияРосcия
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