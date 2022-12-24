Оккупанты на 10 дней запретили жителям Горностаевки выходить из домом - Генштаб
Суббота, 24 декабря 2022, 17:37
Российские оккупанты на 10 дней запретили людям в Горностаевке Херсонской области выходить из дома, сообщает Генеральный штаб.
Источник: Генштаб
Детали: Отмечается, что в Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря по 03 января 2023 года.
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Дословно: "Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать помещение и перемещаться по населенному пункту".