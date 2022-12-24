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Прем’єр Британії замість різдвяного вітання телефонував держслужбовцям, зокрема в Україну

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 19:39

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак замість виголошення традиційного звернення напередодні Різдва оприлюднив ролик, у якому телефонує кільком британським держслужбовцям і дякує за їхню роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляють у британському уряді, Сунак здійснив "несподівані дзвінки" до дипломатів у Пакистані, Сомалі та Україні, на корабель Королівського флоту, що перебуває в Антарктиді, а також керівнику громадської організації, яка допомагає дітям.

"Прем’єр-міністр сказав їм, що робота дипломатів і збройних сил цього року на тлі такої глобальної нестабільності продемонструвала найкраще, що є у Сполученого Королівства за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Зокрема Сунак поговорив телефоном зі Світою Яворською, яка протягом року працює в посольстві Великої Британії в Україні. Вона розповіла про те, як після повномасштабного вторгнення Росії була змушена тікати в Польщу, де була волонтеркою-перекладачкою для біженців з України, а нині у Львові допомагає у створенні британського представництва.

"Прем'єр-міністр подякував Світі за її важку роботу та запевнив, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначається в повідомленні.

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Напередодні, як повідомлялося, прем'єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

Ролик розповідає про передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії. В той час як маленька британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії. Але подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її святу.

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Теми: Велика Британія
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