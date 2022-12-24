Премьер Британии вместо рождественского поздравления звонил госслужащим, в том числе в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо провозглашения традиционного обращения накануне Рождества обнародовал ролик, в котором звонит нескольким британским госслужащим и благодарит за их работу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщают в британском правительстве, Сунак совершил "неожиданные звонки" дипломатам в Пакистане, Сомали и Украине, на корабль Королевского флота, который находится в Антарктиде, а также руководителю общественной организации, которая помогает детям.

"Премьер-министр сказал им, что работа дипломатов и вооруженных сил в этом году на фоне такой глобальной нестабильности продемонстрировала лучшее, что есть у Соединенного Королевства за рубежом", - говорится в сообщении.

В частности Сунак поговорил по телефону со Свитой Яворской, которая в течение года работает в посольстве Великобритании в Украине. Она рассказала о том, как после полномасштабного вторжения России была вынуждена бежать в Польшу, где была волонтеркой-переводчицей для беженцев из Украины, а сейчас во Львове помогает в создании британского представительства.

"Премьер-министр поблагодарил Мире за ее тяжелую работу и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отмечается в сообщении.

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Накануне, как сообщалось, премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.

Ролик рассказывает о предпраздничных днях двух девочек из Украины и Британии. В то время как маленькая британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, ее украинская ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии. Но подарок от британской девочки добавляет немного света и ее празднику.