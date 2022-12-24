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Сили оборони уразили райони зосередження живої сили ворога і комплекс С-300 – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 20:23
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а ракетні війська й артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів".

Деталі: Протягом доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка - Луганської.

На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона.  Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

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Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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