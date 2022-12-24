Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы врага и комплекс С-300 – Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а ракетные войска и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов".

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области.

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На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка - Луганской.

На Лиманском направлении захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Диброве Луганской области, а также Тернам в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.