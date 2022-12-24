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У Молдові різко відповіли Росії, яка пригрозила Кишиневу "катастрофою" через співпрацю з НАТО

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 20:37
прапор Молдови, фото Pixabay

Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло погрози заступника міністра закордонних справ РФ Міхаїла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева й НАТО "наближає країну до катастрофи".

Про це йдеться в коментарі речника молдовського МЗС Даніеля Воде, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що Молдова – миролюбна й нейтральна держава, та нейтралітет "не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі".

"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, зокрема й через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – зазначив представник МЗС Молдови, додавши, що ця співпраця є прозорою і ґрунтується на загальновідомих рамкових основах.

"На міжнародній арені ми живемо у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України, що має драматичні наслідки для нашої держави. Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося.  Ми – вільна країна і нам вирішувати, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.

Напередодні в інтерв’ю пропагандистській агенції "РИА Новости" Галузін заявив, що "активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови".

"Як показує досвід, нерозважливе накачування тієї чи іншої країни західними озброєннями або розміщення на її території натовських контингентів аж ніяк не додає їй безпеки і суверенітету, а, навпаки, наближає до катастрофи. Сумний досвід України з молдавської землі, гадаю, видно досить чітко", – заявив заступник Лаврова.

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Російські посадовці не вперше по-хамськи висловлюються щодо чинної влади Молдови та її проєвропейського курсу  Минулого тижня, приміром, МЗС РФ звинуватило офіційний Кишинів в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.

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Теми: МолдоваРосіяНАТО
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