Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло погрози заступника міністра закордонних справ РФ Міхаїла Галузіна про те, що активізація співпраці Кишинева й НАТО "наближає країну до катастрофи".

Про це йдеться в коментарі речника молдовського МЗС Даніеля Воде, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що Молдова – миролюбна й нейтральна держава, та нейтралітет "не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі".

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"Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, зокрема й через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі", – зазначив представник МЗС Молдови, додавши, що ця співпраця є прозорою і ґрунтується на загальновідомих рамкових основах.

"На міжнародній арені ми живемо у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України, що має драматичні наслідки для нашої держави. Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і нам вирішувати, як розвивати нашу країну", – підсумував Воде.

Напередодні в інтерв’ю пропагандистській агенції "РИА Новости" Галузін заявив, що "активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови".

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"Як показує досвід, нерозважливе накачування тієї чи іншої країни західними озброєннями або розміщення на її території натовських контингентів аж ніяк не додає їй безпеки і суверенітету, а, навпаки, наближає до катастрофи. Сумний досвід України з молдавської землі, гадаю, видно досить чітко", – заявив заступник Лаврова.

Російські посадовці не вперше по-хамськи висловлюються щодо чинної влади Молдови та її проєвропейського курсу Минулого тижня, приміром, МЗС РФ звинуватило офіційний Кишинів в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.