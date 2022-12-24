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В Молдове резко ответили России, которая пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 20:37
флаг Молдовы, фото Pixabay

Министерство иностранных дел Молдовы отвергло угрозы заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

Об этом говорится в комментарии представителя молдавского МИД Даниэля Водэ, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Молдова - миролюбивое и нейтральное государство, и нейтралитет "не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире".

"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО - самый сильный военно-политический альянс в мире", - отметил представитель МИД Молдовы, добавив, что это сотрудничество прозрачно и основывается на общеизвестных рамочных основах.

"На международной арене мы живем в сложном регионе, который пострадал от грубой агрессии России против Украины, что имеет драматические последствия для нашего государства. Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы - свободная страна и нам решать, как развивать нашу страну", - подытожил Воде.

Накануне в интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости" Галузин заявил, что "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, который в большей степени подрывает безопасность самой Молдовы".

"Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, наоборот, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, думаю, виден достаточно четко", - заявил заместитель Лаврова.

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Российские чиновники не впервые по-хамски высказываются в отношении действующей власти Молдовы и ее проевропейского курса На прошлой неделе, например, МИД РФ обвинил официальный Кишинев в притеснениях русского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

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Темы: МолдоваРосcияНАТО
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