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ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 21:51
Святослав і Епіфаній 24 грудня, фото з сайту УГКЦ

Голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфаній мають намір створити спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря.

Джерело: сайт УГКЦ

Деталі: 24 грудня глава УГКЦ Святослав і митрополит ПЦУ Епіфаній провели зустріч на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, де обговорили реформу церковного календаря.

Дослівно: "Особливу увагу предстоятелі церков звернули на узгодження позицій щодо [питання] реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя".

Що передувало: У додатку "Дія" запустили нове опитування, де українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва – 25 грудня чи 7 січня.

Раніше у Православній церкві України дозволили святкувати Різдво 25 грудня. 

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Теми: церкваПравославна Церква Українирелігіясвяткування
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