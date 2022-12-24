ПЦУ и УГКЦ будут вместе думать над реформой церковного календаря

Главы Украинской греко-католической церкви Святослав и Православной церкви Украины Епифаний намерены создать совместную рабочую группу по реформе церковного календаря.

Источник: сайт УГКЦ

Детали: 24 декабря глава УГКЦ Святослав и митрополит ПЦУ Епифаний провели встречу на территории Михайловского Златоверхого монастыря, где обсудили реформу церковного календаря.

Дословно: "Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по [вопросу] реформы церковного календаря, который все более остро встает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

После обсуждения было предложено создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия первого Вселенского собора, который состоялся в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни".

Что предшествовало: В приложении "Дія" запустили новый опрос, где украинцы могут проголосовать за дату празднования Рождества - 25 декабря или 7 января.

Ранее в Православной церкви Украины разрешили праздновать Рождество 25 декабря.