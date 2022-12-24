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ПЦУ и УГКЦ будут вместе думать над реформой церковного календаря

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 20:51
ПЦУ и УГКЦ будут вместе думать над реформой церковного календаря
Святослав и Епифаний 24 декабря, фото с сайта УГКЦ

Главы Украинской греко-католической церкви Святослав и Православной церкви Украины Епифаний намерены создать совместную рабочую группу по реформе церковного календаря.

Источник: сайт УГКЦ

Детали: 24 декабря глава УГКЦ Святослав и митрополит ПЦУ Епифаний провели встречу на территории Михайловского Златоверхого монастыря, где обсудили реформу церковного календаря.

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Дословно: "Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по [вопросу] реформы церковного календаря, который все более остро встает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

После обсуждения было предложено создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия первого Вселенского собора, который состоялся в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни".

Что предшествовало: В приложении "Дія" запустили новый опрос, где украинцы могут проголосовать за дату празднования Рождества - 25 декабря или 7 января.

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Ранее в Православной церкви Украины разрешили праздновать Рождество 25 декабря. 

Темы: церковьПравославная Церковь Украинырелигияпразднования
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