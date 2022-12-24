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У Конгресі США пропонують накласти санкції на генпрокурора Болгарії за корупцію

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 22:55
Іван Гешев, фото AFP via Getty Images

Член Палати представників США від Республіканської партії Воррен Девідсон закликав міністерство фінансів США вжити заходів проти генерального прокурора Болгарії Івана Гешева за "корупційні дії", що загрожують "стабільності і безпеці союзників по НАТО в Європі".

Як пише "Європейська правда", про це першим повідомило видання Euractiv із посиланням на листа Девідсона, після чого він опублікував його у своєму Twitter.

У листі конгресмен говорить про корупційні дії генерального прокурора Болгарії, пов’язані з його роллю в привласненні банківських установ, а також передання критичної інфраструктури та оборонних компаній "російським підсанкційним банкам та іншим корумпованим суб’єктам".

Також Девідсон посилається на статтю Euractiv від лютого 2022 року, згідно з якою болгарський суд визнав недійсними санкції США, запроваджені відповідно до Акту Магнітського. "Кричуще ігнорування санкцій США генеральним прокурором Болгарії є неприйнятним і повинно бути вирішене", – підсумовується в листі.

Йдеться про санкції, запроваджені ще в червні 2021 року проти трьох болгарських високопосадовців, а також контрольованих ними понад 60 компаній, за звинуваченнями в корупції. Серед них зокрема був бізнесмен та олігарх Василь Божков, якого американський Мінфін звинуватив у планах створити канал впливу на уряд Болгарії та підкуп урядовців з боку Росії.

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Формально болгарський суд не знайшов доказів корупції з боку підсанкційних осіб. Але конгресмен Девідсон стверджує, що підсанкційні болгари шантажували чинних міністрів кримінальними звинуваченнями з боку генеральної прокуратури Болгарії.

"Використання високої посади прокурора як зброї на користь організованій злочинності та корупції є серйозною загрозою стабільності важливого союзника НАТО і загалом балканського регіону", – йдеться в його листі.

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Теми: СШАБолгаріякорупціясанкції
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