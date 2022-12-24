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В Конгрессе США предлагают наложить санкции на генпрокурора Болгарии за коррупцию

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 21:55
В Конгрессе США предлагают наложить санкции на генпрокурора Болгарии за коррупцию
Иван Гешев, фото AFP via Getty Images

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон призвал министерство финансов США принять меры против генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева за "коррупционные действия", угрожающие "стабильности и безопасности союзников по НАТО в Европе".

Как пишет "Европейская правда", об этом первым сообщило издание Euractiv со ссылкой на письмо Дэвидсона, после чего он опубликовал его в своем Twitter.

В письме конгрессмен говорит о коррупционных действиях генерального прокурора Болгарии, связанных с его ролью в присвоении банковских учреждений, а также передаче критической инфраструктуры и оборонных компаний "российским подсанкционным банкам и другим коррумпированным субъектам".

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Также Дэвидсон ссылается на статью Euractiv от февраля 2022 года, согласно которой болгарский суд признал недействительными санкции США, введенные в соответствии с Актом Магнитского. "Вопиющее игнорирование санкций США генеральным прокурором Болгарии является неприемлемым и должно быть решено", - подытоживается в письме.

Речь идет о санкциях, введенных еще в июне 2021 года против трех болгарских чиновников, а также контролируемых ими более 60 компаний, по обвинению в коррупции. Среди них в частности был бизнесмен и олигарх Василий Божков, которого американский Минфин обвинил в планах создать канал влияния на правительство Болгарии и подкуп чиновников со стороны России.

Формально болгарский суд не нашел доказательств коррупции со стороны подсанкционных лиц. Но конгрессмен Дэвидсон утверждает, что подсанкционные болгары шантажировали действующих министров уголовными обвинениями со стороны генеральной прокуратуры Болгарии.

"Использование высокой должности прокурора как оружия в пользу организованной преступности и коррупции является серьезной угрозой стабильности важного союзника НАТО и в целом балканского региона", - говорится в его письме.

Темы: СШАБолгариякоррупциясанкции
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