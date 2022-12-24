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Повітряні сили зафіксували над Україною Санту, гарантують безпечний політ

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 23:22
ілюстративна графіка Pixabay

Повітряні сили ЗСУ у Святвечір за григоріанським календарем заявили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

 
мапа зі сторінки командування Повітряних сил у Facebook

Дослівно: "Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!".

Деталі: Командування опублікувало скріншот мапи проєкту Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, на якому замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти.

Напередодні Різдва Flightradar24 "відстежує" пересування об'єкта Santa1 світом.

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Теми: Повітряні сили ЗСУсвяткування
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