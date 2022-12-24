Повітряні сили зафіксували над Україною Санту, гарантують безпечний політ
Субота, 24 грудня 2022, 23:22
Повітряні сили ЗСУ у Святвечір за григоріанським календарем заявили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!".
Деталі: Командування опублікувало скріншот мапи проєкту Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, на якому замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти.
Напередодні Різдва Flightradar24 "відстежує" пересування об'єкта Santa1 світом.
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