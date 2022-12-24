Воздушные силы зафиксировали над Украиной Санту, гарантируют безопасный полет

Воздушные силы ВСУ в Сочельник по григорианскому календарю заявили, что зафиксировали Санта Клауса в воздушном пространстве Украины.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

карта со страницы командования Воздушных сил в Facebook

Дословно: "Воздушные силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!".

Детали: Командование опубликовало скриншот карты проекта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире, на котором вместо символа самолетов над Украиной изображены олени Санты.

В канун Рождества Flightradar24 "отслеживает" передвижение объекта Santa1 по миру.