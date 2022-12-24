Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы зафиксировали над Украиной Санту, гарантируют безопасный полет

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 23:22
иллюстративная графика Pixabay

Воздушные силы ВСУ в Сочельник по григорианскому календарю заявили, что зафиксировали Санта Клауса в воздушном пространстве Украины.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

 
карта со страницы командования Воздушных сил в Facebook

Дословно: "Воздушные силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!".

Детали: Командование опубликовало скриншот карты проекта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире, на котором вместо символа самолетов над Украиной изображены олени Санты.

В канун Рождества Flightradar24 "отслеживает" передвижение объекта Santa1 по миру.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Воздушные силы ВСУпразднования
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Враг попытается сделать последние дни года темными и сложными

Китай заявил, что будет углублять сотрудничество с Россией и "беспристрастен" насчет войны

Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"

Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками"

Зеленский выступит в Раде - источники

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы сбили два российских беспилотника 
Воздушные силы уточнили, за какое время специалисты ВСУ могут овладеть ЗРК Patriot
В Воздушных силах объяснили, как системы Patriot помогут Украине в войне
Последние новости
23:03
Медведев заявил, что "для нормализации ситуации" России нужны гарантии безопасности
22:22
видеоПограничники показали уничтожение вражеской БМП
21:57
82% чехов поддерживают прямые выборы президента
21:25
Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта
21:01
Зеленский: Враг попытается сделать последние дни года темными и сложными
20:48
В Иране назвали обвинения в использовании дронов против Украины признанием передовых технологий
20:12
Как во время войн праздновали Рождество и Новый год гражданские, военные и пленные: истории
20:02
Кулеба: Все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени
19:38
В Австрии лавина накрыла группу лыжников, продолжаются поисково-спасательные работы
19:12
Китай заявил, что будет углублять сотрудничество с Россией и "беспристрастен" насчет войны
Все новости...