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На Сумщині росіяни суттєво пошкодили об’єкти інфраструктури у двох громадах

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 23:49
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У суботу росіяни завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, у двох громадах суттєво пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.

Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.

Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури".

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Теми: Сумська областьвійна
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