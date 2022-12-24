На Сумщині росіяни суттєво пошкодили об’єкти інфраструктури у двох громадах
Субота, 24 грудня 2022, 22:49
У суботу росіяни завдали 87 ударів по прикордонню Сумщини, у двох громадах суттєво пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.
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Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.
Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.
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Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури".