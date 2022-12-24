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На Сумщине россияне существенно повредили объекты инфраструктуры в двух общинах

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 22:49
На Сумщине россияне существенно повредили объекты инфраструктуры в двух общинах
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В субботу россияне нанесли 87 ударов по границе Сумщины, в двух общинах существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов.

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Середино-Будская община: 2 вражеские мины разорвались на границе. Также противник применял стрелковое оружие.

По Ворожбянской общине россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов.

Повреждения получили линии электропередач. Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры.

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Новослободская община: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры".

Темы: Сумская областьвойна
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