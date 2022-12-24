На Сумщине россияне существенно повредили объекты инфраструктуры в двух общинах

В субботу россияне нанесли 87 ударов по границе Сумщины, в двух общинах существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов.

Середино-Будская община: 2 вражеские мины разорвались на границе. Также противник применял стрелковое оружие.

По Ворожбянской общине россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов.

Повреждения получили линии электропередач. Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Новослободская община: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры".