Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

У Херсонській області 24 грудня під час розмінування загинули троє рятувальників із Житомирщини.

Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Дослівно: "Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини".

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"Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі, про що повідомимо додатково".

Деталі: На ворожій міні підірвалися та загинули прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення.

По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.