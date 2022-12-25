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Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 00:28
фото: ДСНС

У Херсонській області 24 грудня під час розмінування загинули троє рятувальників із Житомирщини.

Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Дослівно: "Усі троє самовіддано служили  в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та  виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини".

"Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі, про що повідомимо додатково".

Деталі: На ворожій міні підірвалися та загинули прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення.

По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

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Теми: Херсонська областьрозмінуваннявійнаДСНС
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