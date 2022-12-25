Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей

В Херсонской области 24 декабря во время разминирования погибли трое спасателей из Житомирской области.

Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области

Дословно: "Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины".

"Прощание с погибшими и захоронения ориентировочно состоятся 27 декабря в Житомире, о чем сообщим дополнительно".

Детали: На вражеской мине подорвались и погибли прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренной, водитель-сапер группы пиротехнических работ; младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков, водитель автотранспортного отделения.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.