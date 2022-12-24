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Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 декабря 2022, 23:28
Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей
фото: ГСЧС

В Херсонской области 24 декабря во время разминирования погибли трое спасателей из Житомирской области.

Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области

Дословно: "Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины".

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"Прощание с погибшими и захоронения ориентировочно состоятся 27 декабря в Житомире, о чем сообщим дополнительно".

Детали: На вражеской мине подорвались и погибли прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренной, водитель-сапер группы пиротехнических работ; младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков, водитель автотранспортного отделения.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

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Темы: Херсонская областьразминированиевойнаГСЧС
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