Росіяни звозять на окупований південь своїх силовиків – ЦНС
На окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків.
Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами.
Зокрема 23 грудня в Мелітополі домі пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі".
Деталі: За даними ЦНС, лише до Бердянська завезли "500 поліцаїв з РФ".
У центрі нагадують, що саме в цьому місті останнім часом збільшились випадки поширення української символіки та листівок для окупантів.
Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.