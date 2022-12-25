Росіяни звозять на окупований південь своїх силовиків – ЦНС

На окуповані південні території України росіяни звозять своїх силовиків, щоб контролювати ситуацію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків.

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Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами.

Зокрема 23 грудня в Мелітополі домі пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі".

Деталі: За даними ЦНС, лише до Бердянська завезли "500 поліцаїв з РФ".

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У центрі нагадують, що саме в цьому місті останнім часом збільшились випадки поширення української символіки та листівок для окупантів.

Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.