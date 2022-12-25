Россияне свозят на оккупированный юг своих силовиков – ЦНС

На оккупированные южные территории Украины россияне свозят своих силовиков, чтобы контролировать ситуацию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты не могут обуздать захваченные земли и продолжают свозить туда своих силовиков.

Подполье продолжает действовать несмотря на увеличение количества репрессивных мер оккупантами.

В частности 23 декабря в Мелитополе доме повредили российские агитационные билборды во временно оккупированном Мелитополе".

Детали: По данным ЦНС, только в Бердянск завезли "500 полицаев из РФ".

В центре напоминают, что именно в этом городе в последнее время увеличились случаи распространения украинской символики и листовок для оккупантов.

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Также недавно в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения врага.