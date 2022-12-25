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Снігова буря у США забрала життя щонайменше 16 людей

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 01:30
Снігова буря у США забрала життя щонайменше 16 людей
фото: AFP/Getty Images

У Сполучених Штатах зимова буря забрала життя, за різними даними, 16 або 17 людей, залишила без електрики понад пів мільйона споживачів.

Джерело: AFP, CNN

Деталі: ЗМІ повідомляють про 16 або 17 смертей внаслідок зимової бурі.

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За даними CNN, сильні вітер і снігопад, а також зниження температури призвело до загибелі щонайменше 16 людей. А також понад 755 000 будинків і підприємств по всій країні були знеструмлені напередодні Різдва.

AFP повідомляє про 17 смертей, пов’язаних з погодними умовами, у восьми штатах.

Крім того, через зимову бурю були скасовані тисячі рейсів.

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В районі міста Буффало (штат Нью-Йорк) видимість знизилася практично до нуля, близько 500 водіїв були заблокованими в автомобілях.

Теми: СШАпогоданадзвичайна подія
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