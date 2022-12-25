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Снежная буря в США унесла жизни по меньшей мере 16 человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 02:30
фото: AFP/Getty Images

В Соединенных Штатах зимняя буря унесла жизни, по разным данным, 16 или 17 человек, оставила без электричества более полумиллиона потребителей.

Источник: AFP, CNN

Детали: СМИ сообщают о 16 или 17 смертях в результате зимней бури.

По данным CNN, сильный ветер и снегопад, а также снижение температуры привело к гибели по меньшей мере 16 человек. А также более 755 000 домов и предприятий по всей стране были обесточены в канун Рождества.

AFP сообщает о 17 смертях, связанных с погодными условиями, в восьми штатах.

Кроме того, из-за зимней бури были отменены тысячи рейсов.

В районе города Буффало (штат Нью-Йорк) видимость снизилась практически до нуля, около 500 водителей были заблокированы в автомобилях.

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Темы: СШАпогодачрезвычайное происшествие
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