Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Снежная буря в США унесла жизни по меньшей мере 16 человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 01:30
Снежная буря в США унесла жизни по меньшей мере 16 человек
фото: AFP/Getty Images

В Соединенных Штатах зимняя буря унесла жизни, по разным данным, 16 или 17 человек, оставила без электричества более полумиллиона потребителей.

Источник: AFP, CNN

Детали: СМИ сообщают о 16 или 17 смертях в результате зимней бури.

Реклама:

По данным CNN, сильный ветер и снегопад, а также снижение температуры привело к гибели по меньшей мере 16 человек. А также более 755 000 домов и предприятий по всей стране были обесточены в канун Рождества.

AFP сообщает о 17 смертях, связанных с погодными условиями, в восьми штатах.

Кроме того, из-за зимней бури были отменены тысячи рейсов.

ВИДЕО ДНЯ

В районе города Буффало (штат Нью-Йорк) видимость снизилась практически до нуля, около 500 водителей были заблокированы в автомобилях.

Темы: СШАпогодачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: