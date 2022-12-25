Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОАЕ передають Україні 2500 побутових генераторів

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 04:45
ОАЕ передають Україні 2500 побутових генераторів
ілюстративне фото lexfan32/Depositphotos

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Джерело: Офіційне інформаційне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів WAM

Дослівно: "Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя постраждалих від кризи сімей".

Реклама:

Деталі: Ідеться про 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Близько 1200 побутових доставили у Варшаву 24 грудня, а решту генераторів країна передасть у січні.

Емірати  надають генератори в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США, яку ОАЕ виділили для України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОАЕелектроенергіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ОАЕ
Глава МЗС Німеччини використала несправність урядового літака для телефонних переговорів
Зеленський прийняв у Києві делегацію з ОАЕ
Зеленський у Саудівській Аравії поговорив із представниками ОАЕ, Оману, Кувейту й Іраку
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: