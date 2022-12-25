ОАЕ передають Україні 2500 побутових генераторів

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Джерело: Офіційне інформаційне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів WAM

Дослівно: "Ці генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя постраждалих від кризи сімей".

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Деталі: Ідеться про 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Близько 1200 побутових доставили у Варшаву 24 грудня, а решту генераторів країна передасть у січні.

Емірати надають генератори в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США, яку ОАЕ виділили для України.