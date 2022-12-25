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ОАЭ передают Украине 2500 бытовых генераторов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 05:45
иллюстративное фото lexfan32/Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.

Источник: Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM

Дословно: "Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей".

Детали: Речь идет о 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.

Около 1200 бытовых доставили в Варшаву 24 декабря, а остальные генераторы страна передаст в январе.

Эмираты предоставляют генераторы в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США, которую ОАЭ выделили для Украины.

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Темы: ОАЭэлектроэнергиявойнаУкраина
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