ОАЭ передают Украине 2500 бытовых генераторов
Воскресенье, 25 декабря 2022, 04:45
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.
Источник: Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM
Дословно: "Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей".
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Детали: Речь идет о 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.
Около 1200 бытовых доставили в Варшаву 24 декабря, а остальные генераторы страна передаст в январе.
Эмираты предоставляют генераторы в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США, которую ОАЭ выделили для Украины.
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