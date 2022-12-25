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У храмах на Київщині можуть з’явитися "пункти незламності" – Кулеба

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 06:24
фото з тг Кулеби

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба обговорив з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм створення "пунктів незламності" на базі храмів.

Джерело: Кулеба у Телеграм

Пряма мова: "Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів".

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Теми: Київська областьцерквапункти незламності
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