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В храмах на Киевщине могут появиться "пункты несокрушимости" – Кулеба

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 06:24
фото с тг Кулебы

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба обсудил с главой ПЦУ митрополитом Епифанием создание "пунктов несокрушимости" на базе храмов.

Источник: Кулеба в Телеграмм

Прямая речь: "Накануне рождественских праздников имел честь встретиться с Предстоятелем Православной Церкви Украины, Блаженнейшим Митрополитом Епифанием.

Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные взаимоотношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких являются Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов".

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Темы: Киевская областьцерковьпункты несокрушимости
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