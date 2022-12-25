В храмах на Киевщине могут появиться "пункты несокрушимости" – Кулеба

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба обсудил с главой ПЦУ митрополитом Епифанием создание "пунктов несокрушимости" на базе храмов.

Источник: Кулеба в Телеграмм

Прямая речь: "Накануне рождественских праздников имел честь встретиться с Предстоятелем Православной Церкви Украины, Блаженнейшим Митрополитом Епифанием.

Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные взаимоотношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких являются Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов".