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Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 07:55
ілюстративне фото t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі 25 грудня російські окупанти з важкої артилерії накрили місто Нікополь.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…

Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь".

Деталі: Резніченко зазначив, що цього разу минулося без постраждалих.

Також він додав, що представники ДСНС обстежують уражені території – з’ясовують наслідки атаки.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаНікополь
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