Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА
Неділя, 25 грудня 2022, 06:55
Вночі 25 грудня російські окупанти з важкої артилерії накрили місто Нікополь.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…
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Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь".
Деталі: Резніченко зазначив, що цього разу минулося без постраждалих.
Також він додав, що представники ДСНС обстежують уражені території – з’ясовують наслідки атаки.
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