Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА

Вночі 25 грудня російські окупанти з важкої артилерії накрили місто Нікополь.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…

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Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь".

Деталі: Резніченко зазначив, що цього разу минулося без постраждалих.

Також він додав, що представники ДСНС обстежують уражені території – з’ясовують наслідки атаки.