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Враг ночью накрыл Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 07:55
иллюстративное фото t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью 25 декабря российские оккупанты из тяжелой артиллерии накрыли город Никополь.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной...

Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь".

Детали: Резниченко отметил, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Также он добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атаки.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаНикополь
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