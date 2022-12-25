Враг ночью накрыл Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА
Воскресенье, 25 декабря 2022, 07:55
Ночью 25 декабря российские оккупанты из тяжелой артиллерии накрыли город Никополь.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной...
Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь".
Детали: Резниченко отметил, что на этот раз обошлось без пострадавших.
Также он добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атаки.