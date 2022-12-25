Враг ночью накрыл Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА

Ночью 25 декабря российские оккупанты из тяжелой артиллерии накрыли город Никополь.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной...

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Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь".

Детали: Резниченко отметил, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Также он добавил, что представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атаки.