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Українські артилеристи відпрацювали по 4 пунктах управління росіян на Луганщині

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 07:33
Українські артилеристи відпрацювали по 4 пунктах управління росіян на Луганщині
артилеристи з цезарями, фото зсу

Протягом доби 24 грудня підрозділи українських артилерійських військ уразили чотири пункти управління російських окупантів у Луганській області.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Протягом 24 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Новоселівського, Площанки та Червонопопівки.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва".

Деталі: За даними Гайдая, українська авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників.

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Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів.

Теми: Луганська область
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