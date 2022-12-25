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Украинские артиллеристы отработали по 4 пунктам управления россиян на Луганщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 08:33
артиллеристы с цезарями, фото всу

В течение суток 24 декабря подразделения украинских артиллерийских войск поразили четыре пункта управления российских оккупантов в Луганской области.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "В течение 24 декабря Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Новоселовского, Площанки и Червонопоповки.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва".

Детали: По данным Гайдая, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

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Темы: Луганская область
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