Украинские артиллеристы отработали по 4 пунктам управления россиян на Луганщине

В течение суток 24 декабря подразделения украинских артиллерийских войск поразили четыре пункта управления российских оккупантов в Луганской области.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "В течение 24 декабря Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Новоселовского, Площанки и Червонопоповки.

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На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва".

Детали: По данным Гайдая, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.