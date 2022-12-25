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У США заявили про вплив РФ під час виборів президента у 2016 році

"Європейська правда"Неділя, 25 грудня 2022, 08:00

До спеціальної доповіді Державного департаменту США про російську дезінформацію та пропагандистську екосистему Кремля, включили обрання президентом Румена Радєва під час виборів 2016 року в Болгарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання "24 часа".

Згідно з доповіддю, Леонід Решетніков, генерал-лейтенант у відставці зі Служби зовнішньої розвідки Росії, втручався в президентські вибори в Болгарії в 2016 році якраз тоді, коли Румен Радев пішов у відставку з посади командувача ВПС і незабаром після цього виграв президентські вибори.

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У звіті відомства також йдеться, що через Болгарську соціалістичну партію (БСП) Решетніков намагався поширювати фейкові новини та популяризувати перебільшені дані соціологічних опитувань.

Нагадаємо, що в червні 2016 року в Москві відбувся форум правлячої партії "Єдина Росія", на якому були присутні Ніколай Малінов і голови БСП и АБВ Корнелія Нінова і Георгій Парванов. Трохи пізніше інститут Решетнікова замовив соціологічне дослідження до майбутніх президентських виборів в Болгарії, яке має на меті виявити профіль майбутнього кандидата від БСП.

Опитування проводилося з 1 по 15 липня 2016 року, і його результати засвідчили зростання підтримки Росії та зменшення підтримки США, ЄС та НАТО. 12% оголосили себе категоричними русофілами, а 25% - поміркованими. Дві третини опитаних заявили, що "Болгарія повинна максимально відновити і підтримувати дружні відносини з Росією".

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Наостанок описується профіль "кандидата-переможця від БСП: Більше схожий на чоловіка. Не старше 60 років, з успішною кар'єрою, але не інтелектуал. Некорумпований. Який продемонстрував мужність і виступив за більший суверенітет в рамках ЄС і НАТО.

Через два тижні після закінчення опитування, 1 серпня, генерал Румен Радев подав у відставку з посади командувача ВПС. Лише через кілька днів БСП и АБВ заявили про нього як про кандидата в президенти. Румен Радев відповідав всім рекомендаціям, викладеним у дослідженні на замовлення Решетнікова.

Після перемоги Радева на виборах Леонід Решетніков заявив, що дійсно обговорював його кандидатуру з лідером БСП Корнелією Ніновою.

Нагадаємо, Румен Радев відомий своїми проросійськими позиціями. Під час дебатів кандидатів у президенти перед виборами восени 2021 року, які він виграв, Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

Теми: СШАРосіявибори
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