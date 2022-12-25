В США заявили о влиянии РФ во время выборов президента в 2016 году

В специальный доклад Государственного департамента США о российской дезинформации и пропагандистской экосистеме Кремля, включили избрание президентом Румена Радева во время выборов 2016 года в Болгарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание "24 часа".

Согласно докладу, Леонид Решетников, генерал-лейтенант в отставке из Службы внешней разведки России, вмешивался в президентские выборы в Болгарии в 2016 году как раз тогда, когда Румен Радев ушел в отставку с должности командующего ВВС и вскоре после этого выиграл президентские выборы.

В отчете ведомства также говорится, что через Болгарскую социалистическую партию (БСП) Решетников пытался распространять фейковые новости и популяризировать преувеличенные данные социологических опросов.

Напомним, что в июне 2016 года в Москве состоялся форум правящей партии "Единая Россия", на котором присутствовали Николай Малинов и председатели БСП и АБВ Корнелия Нинова и Георгий Парванов. Чуть позже институт Решетникова заказал социологическое исследование к предстоящим президентским выборам в Болгарии, которое имеет целью выявить профиль будущего кандидата от БСП.

Опрос проводился с 1 по 15 июля 2016 года, и его результаты показали рост поддержки России и уменьшение поддержки США, ЕС и НАТО. 12% объявили себя категорическими русофилами, а 25% - умеренными. Две трети опрошенных заявили, что "Болгария должна максимально восстановить и поддерживать дружеские отношения с Россией".

Напоследок описывается профиль "кандидата-победителя от БСП: Больше похож на мужчину. Не старше 60 лет, с успешной карьерой, но не интеллектуал. Некоррумпированный. Который продемонстрировал мужество и выступил за больший суверенитет в рамках ЕС и НАТО.

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Через две недели после окончания опроса, 1 августа, генерал Румен Радев подал в отставку с должности командующего ВВС. Лишь через несколько дней БСП и АБВ заявили о нем как о кандидате в президенты. Румен Радев соответствовал всем рекомендациям, изложенным в исследовании по заказу Решетникова.

После победы Радева на выборах Леонид Решетников заявил, что действительно обсуждал его кандидатуру с лидером БСП Корнелией Ниновой.

Напомним, Румен Радев известен своими пророссийскими позициями. Во время дебатов кандидатов в президенты перед выборами осенью 2021 года, которые он выиграл, Радев заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.