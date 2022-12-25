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Ще понад 600 росіян ліквідували в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 09:55
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

Збройні сили за добу ліквідували 620 російських окупантів, загальна кількість вбитих загарбників перевалила за 102 тисячі.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 102050 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3011 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1991 (+3) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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