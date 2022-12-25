Еще более 600 россиян ликвидировали в Украине
Воскресенье, 25 декабря 2022, 09:55
Вооруженные силы за сутки ликвидировали 620 российских оккупантов, общее количество убитых захватчиков перевалило за 102 тысячи.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 102050 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3011 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1991 (+3) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4635 (+8) ед,
- специальная техника - 178 (+0).
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