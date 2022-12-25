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Еще более 600 россиян ликвидировали в Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 09:55
ВЕЩИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО ГЕНШТАБА ИЗ FACEBOOK

Вооруженные силы за сутки ликвидировали 620 российских оккупантов, общее количество убитых захватчиков перевалило за 102 тысячи.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 102050 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3011 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6010 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1991 (+3) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+0),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4635 (+8) ед,
  • специальная техника - 178 (+0).

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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