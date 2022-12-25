Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 09:38
У Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані
фото мнс рф

У станиці Тбіліській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр, площа пожежі понад тисячу метрів квадратних.

Джерело: регіональне МНС РФ, місцеві телеграм-канали

Деталі: За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів.

Реклама:

Інформація про подію надійшла о 8:15 за місцевим часом.

Фахівці, які прибули на місце, з'ясували, що загоряння сталося на другому поверсі, де розташовувався магазин одягу.

Через дві години загоряння ліквідували, повідомляється, що ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: