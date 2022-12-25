У Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані
Неділя, 25 грудня 2022, 09:38
У станиці Тбіліській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр, площа пожежі понад тисячу метрів квадратних.
Джерело: регіональне МНС РФ, місцеві телеграм-канали
Деталі: За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів.
Реклама:
Інформація про подію надійшла о 8:15 за місцевим часом.
Фахівці, які прибули на місце, з'ясували, що загоряння сталося на другому поверсі, де розташовувався магазин одягу.
Через дві години загоряння ліквідували, повідомляється, що ніхто не постраждав.
ВІДЕО ДНЯ