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У Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 10:38
фото мнс рф

У станиці Тбіліській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр, площа пожежі понад тисячу метрів квадратних.

Джерело: регіональне МНС РФ, місцеві телеграм-канали

Деталі: За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів.

Інформація про подію надійшла о 8:15 за місцевим часом.

Фахівці, які прибули на місце, з'ясували, що загоряння сталося на другому поверсі, де розташовувався магазин одягу.

Через дві години загоряння ліквідували, повідомляється, що ніхто не постраждав.

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Теми: Росіяпожежа
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