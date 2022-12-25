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В России новый масштабный пожар – горел ТЦ на Кубани

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 09:38
В России новый масштабный пожар – горел ТЦ на Кубани
фото мчс рф

В станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр, площадь пожара более тысячи метров квадратных.

Источник: региональное МЧС РФ, местные телеграм-каналы

Детали: По данным спасателей, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

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Информация о происшествии поступила в 8:15 по местному времени.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды.

Через два часа возгорание ликвидировали, сообщается, что никто не пострадал.

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Темы: Росcияпожар
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