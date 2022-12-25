Росіяни обстріляли 8 областей, намагалися штурмувати кілька сіл на Донеччині – ОВА

Російські військові продовжують обстрілювати південні та прикордонні – Сумську та Харківську – області, не полишають наміру проводити штурмові дії на Луганщині та Донеччині, за добу окупанти убили 17 та поранили понад 70 цивільних.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 25 грудня

Деталі: Луганщина: захисники відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Новоселівського, Площанки та Червонопопівки. На Куп’янському напрямку ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії Новоселівське, Стельмахівку і М’ясожарівку. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва. Ситуація в області залишається напруженою.

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Донеччина: вдень 24 грудня росіяни завдали ракетних ударів по Костянтинівській громаді, зокрема, по с. Предтечине – одна людина дістала поранення, зруйновані приватні будинки. Вночі окупанти обстріляли Мар'їнку, Красногорівку, с. Роздолівка, Яковлівка, Бахмутське. До пізнього вечора тривали обстріли позицій та штурмові дії майже по всій лінії оборони Очеретинської громади, особливо в районі сіл Красногорівка, Веселе, Кам'янка. Зранку інтенсивність обстрілів збільшилась. Зранку росіяни обстріляли з важкої артилерії село Орлівка. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Вночі також були поодинокі прильоти як по старій частині міста Авдіївка, так і по центральній. Зранку росіяни обстріляли місто з системи РСЗВ "Град", є влучання снарядів в районі центральної лікарні. Інформація, щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Зранку окупанти активізували штурмові дії на напрямках Опитне, Водяне. За минулу добу на Донеччині: 7 поранених цивільних.

Миколаївська область: 24 грудня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря. Вдень і вночі артобстріли були по території Очаківської громади. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина: російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На Сумщині вночі росіяни обстріляли з мінометів околиці м. Середино-Буда Шосткинського району. Інформація про постраждалих, пошкодження інфраструктури уточнюється. За минулу добу ворог наніс 87 ударів по прикордонню Сумщини. У Ворожбянській та Новослобідській громадах суттєво пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Без жертв.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Оріхів, Плавні, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Щербаки, Темирівка, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Новопавлівка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Степове, Таврійське. Надійшло 20 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина: росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь, за передніми даними, жертв немає, на місцях працюють представники ДСНС, наслідки удару з’ясовуються.

Харківська область: 24 грудня внаслідок артилерійських обстрілів у селі Подоли Куп'янського району загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Також протягом доби окупанти наносили удари по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Без жертв.

Відносно спокійно і без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.