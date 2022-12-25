Россияне обстреляли 8 областей, пытались штурмовать несколько сел в Донецкой области – ОВА

Российские военные продолжают обстреливать южные и приграничные – Сумскую и Харьковскую – области, не покидают намерений проводить штурмовые действия в Луганской и Донецкой областях; за сутки оккупанты убили 17 и ранили более 70 гражданских.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 25 декабря

Детали: Луганщина: защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Новоселовского, Площанки и Червонопоповки. На Купянском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии Новоселовское, Стельмаховку и Мясожаровку. На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва. Ситуация в области остается напряженной.

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Донецкая область: днем 24 декабря россияне нанесли ракетные удары по Константиновской общине, в частности, по с. Предтечино – один человек получил ранения, разрушены частные дома. Ночью оккупанты обстреляли Марьинку, Красногоровку, с. Раздоловка, Яковлевка, Бахмутское. До позднего вечера продолжались обстрелы позиций и штурмовые действия почти по всей линии обороны Очеретинской общины, особенно в районе сел Красногоровка, Веселое, Каменка. Утром интенсивность обстрелов увеличилась. Утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии село Орловка. Информация о пострадавших среди гражданских уточняется.

Ночью также были одиночные прилеты как по старой части города Авдеевка, так и по центральной. Утром россияне обстреляли город из системы РСЗО "Град", есть попадания снарядов в районе центральной больницы. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Утром оккупанты активизировали штурмовые действия на направлениях Опытное, Водяное. За минувшие сутки в Донецкой области: 7 раненых гражданских.

Николаевская область: 24 декабря враг наносил артиллерийские удары по акватории Черного моря. Днем и ночью артобстрелы были по территории Очаковской общины. Пострадавших нет.

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Херсонщина: российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские учреждения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работников ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести.

На Сумщине ночью россияне обстреляли из минометов окрестности г. Середино-Буда Шосткинского района. Информация о пострадавших, повреждениях инфраструктуры уточняется. За минувшие сутки враг нанес 87 ударов по пограничью Сумщины. В Ворожбянской и Новослободской общинах существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Без жертв.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Дорожнянка, Орехов, Плавни, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривне, Щербаки, Темировка, Белогорье, Преображенка, Полтавка, Новопавловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Степное, Таврическое. Поступило 20 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Детали уточняются.

Днепропетровщина: россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь, по предварительным данным, жертв нет, на местах работают представители ГСЧС, последствия удара выясняются.

Харьковская область: 24 декабря в результате артиллерийских обстрелов в селе Подолы Купянского района погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Также в течение суток оккупанты наносили удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Изюмского районов. Без жертв.

Относительно спокойно и без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.