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Путін бравував, що ситуація з війною в Україні "не така вже й небезпечна" для РФ

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 11:09
Путін бравував, що ситуація з війною в Україні не така вже й небезпечна для РФ
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає, що РФ наближається до небезпечної межі у війні проти України.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "РБК" з посиланням на заяву російського диктатора в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін".

Пряма мова Путіна на запитання, чи не підходить Росія до небезпечної межі у зв'язку з війною проти України: "Ну, я не вважаю, що вона така вже небезпечна".

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Деталі: Російський диктатор вкотре заявив, що, напавши на Україну, він нібито діє в "правильному напрямку", захищає "свої національні інтереси, інтереси громадян, людей", і нібито "іншого вибору... просто немає".

Президент Росії також повторив мантру, що в основі війни з Україною нібито лежить "політика (російських – ред.) геополітичних опонентів, спрямована на розділення Росії, історичної Росії", тоді як його мета нібито "в об'єднанні російського народу".

Водночас очільник країни-агресора заявив, що він нібито готовий "домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки", але це справа України і Заходу – мовляв, нібито це вони, а не РФ, відмовляються від переговорів.

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Чому це важливо: Путін очікував захопити Україну за 3 дні, але повномасштабна війна триває уже понад 300 днів. Росіяни несуть колосальні втрати – за ці 10 місяців ЗСУ знищили понад 100 тисяч російських військових та тисячі одиниць ворожої техніки.

Окупанти не мають вражаючих успіхів на фронті, більше того, українські захисники за цей час звільнили велику кількість захоплених територій: ще навесні окупантів вигнали з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, згодом – з частини Харківщини, а на початку листопада ЗСУ деокупували стратегічно важливе для росіян місто Херсон.

При цьому російський диктатор робить вигляд, що все під контролем, а він нібито захищає людей.

На фоні поразок на фронті Путін вирішив бити по транспортній та енергетичній інфраструктурі України. Наразі по всій Україні на тривалий час відключають світло, а часто також і воду та опалення. Попри все це українці незламні – у хвилини, коли є інтернет, вони пишуть у соцмережах, що готові бути без світла, але і без росіян.

Низка світових політиків кажуть, що Путін уже програв цю війну.

Теми: ПутінРосіявійна
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