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Путин бравировал, что ситуация с войной в Украине "не такая уж опасная" для РФ

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 11:09
Путин бравировал, что ситуация с войной в Украине не такая уж опасная для РФ
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что РФ приближается к опасной черте в войне против Украины.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и "РБК" со ссылкой на заявление российского диктатора в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Прямая речь Путина на вопрос, не подходит ли Россия к опасной черте в связи с войной против Украины: "Ну, я не считаю, что она такая уж опасная".

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Детали: Российский диктатор в который раз заявил, что, напав на Украину, он якобы действует в "правильном направлении", защищает "свои национальные интересы, интересы граждан, людей", и якобы "другого выбора… просто нет".

Президент России также повторил мантру, что в основе войны с Украиной якобы лежит "политика (российских – ред.) геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России", тогда как его цель якобы "в объединении русского народа".

При этом глава страны-агрессора заявил, что он якобы готов "договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках", но это дело Украины и Запада – мол, якобы это они, а не РФ, отказываются от переговоров.

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Почему это важно: Путин ожидал захватить Украину за 3 дня, но полномасштабная война длится уже более 300 дней. Россияне несут колоссальные потери – за эти 10 месяцев ВСУ уничтожили более 100 тысяч российских военных и тысячи единиц вражеской техники.

Оккупанты не имеют впечатляющих успехов на фронте, более того, украинские защитники за это время освободили большое количество захваченных территорий: еще весной оккупантов выгнали из Киевской, Черниговской и Сумской областей, позже – из части Харьковщины, а в начале ноября ВСУ деоккупировали стратегически важный для россиян город Херсон.

При этом российский диктатор делает вид, что все под контролем, а он якобы защищает людей.

На фоне поражений на фронте Путин решил бить по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас по всей Украине на длительное время отключают свет, а часто также воду и отопление. Несмотря на все это украинцы несокрушимы – в минуты, когда есть интернет, они пишут в соцсетях, что готовы быть без света, но и без россиян.

Ряд мировых политиков говорят, что Путин уже проиграл эту войну.

Темы: ПутинРосcиявойна
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