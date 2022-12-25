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У Москві дітям-учасникам фестивалю з карате дадуть медалі з "осколків снарядів НАТО"

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 13:33
Фото з Telegram-каналу "Осторожно, Москва"

У Росії організатори дитячого фестивалю з карате вирішили нагороджувати учасників медалями, які нібито виготовлені в окупованому Донецьку з "осколків НАТОвських боєприпасів".

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Деталі: Повідомляється, що діти, які беруть участь у Всеросійському фестивалі кіокусінкай, що проходить у Москві, отримають медалі з символікою V і Z.

На цих нагородах написано, що вони "виготовлені ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів", якими нібито обстрілюють "міста Росії".

Повідомляється, що призери отримають звичайні медалі, а медалі з V і Z вручать усім учасникам турніру.

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Теми: Росіявійнадітиспорт
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