У Москві дітям-учасникам фестивалю з карате дадуть медалі з "осколків снарядів НАТО"

У Росії організатори дитячого фестивалю з карате вирішили нагороджувати учасників медалями, які нібито виготовлені в окупованому Донецьку з "осколків НАТОвських боєприпасів".

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Деталі: Повідомляється, що діти, які беруть участь у Всеросійському фестивалі кіокусінкай, що проходить у Москві, отримають медалі з символікою V і Z.

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На цих нагородах написано, що вони "виготовлені ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів", якими нібито обстрілюють "міста Росії".

Повідомляється, що призери отримають звичайні медалі, а медалі з V і Z вручать усім учасникам турніру.