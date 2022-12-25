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В Москве детям-участникам фестиваля по карате дадут медали из "осколков снарядов НАТО"

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 13:33
Фото из Telegram-канала "Осторожно, Москва"

В России организаторы детского фестиваля по карате решили награждать участников медали, которые якобы изготовлены в оккупированном Донецке из "осколков НАТОвских боеприпасов".

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на Telegram-канала "Осторожно, Москва"

Детали: Сообщается, что дети, участвующие во Всероссийском фестивале киокусинкай, который проходит в Москве, получат медали с символикой V и Z.

На этих наградах написано, что они "изготовлены кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов", которыми якобы обстреливают "города России".

Сообщается, что призеры получат обычные медали, а медали с V и Z вручат всем участникам турнира.

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Темы: Росcиявойнадетиспорт
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