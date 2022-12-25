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У Білорусі горів підсанкційний нафтопереробний завод

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 13:17
У Білорусі горів підсанкційний нафтопереробний завод
фото мнс білорусі

25 грудня в Білорусі горіли нафтопродукти в резервуарі НПЗ "Нафтан" у Вітебській області.

Джерело: МНС Білорусі

Деталі: Повідомляється, що про пожежу на території ВАТ "Нафтан" стало відомо о 10:12 25 грудня.

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Уже за годину пожежу ліквідували, ніхто не постраждав.

За даними МНС технологічний процес нібито не порушено.

Причини не повідомляють, нібито їх визначить комісія.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: "Нафтан" під санкціями України та ЄС.

Теми: Білорусьпожежанафта
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