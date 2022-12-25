У Білорусі горів підсанкційний нафтопереробний завод
Неділя, 25 грудня 2022, 13:17
25 грудня в Білорусі горіли нафтопродукти в резервуарі НПЗ "Нафтан" у Вітебській області.
Джерело: МНС Білорусі
Деталі: Повідомляється, що про пожежу на території ВАТ "Нафтан" стало відомо о 10:12 25 грудня.
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Уже за годину пожежу ліквідували, ніхто не постраждав.
За даними МНС технологічний процес нібито не порушено.
Причини не повідомляють, нібито їх визначить комісія.
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Довідково: "Нафтан" під санкціями України та ЄС.