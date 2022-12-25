В Беларуси горел подсанкционный нефтеперерабатывающий завод

25 декабря в Беларуси горели нефтепродукты в резервуаре НПЗ "Нафтан" в Витебской области.

Источник: МЧС Білорусі

Детали: Сообщается, что о пожаре на территории ОАО "Нафтан" стало известно в 10:12 25 декабря.

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Уже через час пожар ликвидировали, никто не пострадал.

По данным МЧС технологический процесс якобы не нарушен.

Причины не сообщают, якобы их определит комиссия.

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Справка: "Нафтан" под санкциями Украины и ЕС.