В Беларуси горел подсанкционный нефтеперерабатывающий завод
Воскресенье, 25 декабря 2022, 13:17
25 декабря в Беларуси горели нефтепродукты в резервуаре НПЗ "Нафтан" в Витебской области.
Источник: МЧС Білорусі
Детали: Сообщается, что о пожаре на территории ОАО "Нафтан" стало известно в 10:12 25 декабря.
Реклама:
Уже через час пожар ликвидировали, никто не пострадал.
По данным МЧС технологический процесс якобы не нарушен.
Причины не сообщают, якобы их определит комиссия.
ВИДЕО ДНЯ
Справка: "Нафтан" под санкциями Украины и ЕС.