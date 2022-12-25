Друга за день повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 години
Влада вдруге за день оголосила повітряну тривогу по всій території України.
Джерело: карта тривог, "Беларускі Гаюн" у Telegram
Деталі: О 14:26 сирени почали лунати у Києві та Львівській області.
За кілька хв сигнали тривоги поширились по всій території країни.
Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
"Беларускі Гаюн" повідомив о 14:00 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".
А згодом у Брановичах і Мачулищах підняли в небо винищувач і МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".
Оновлено: О 16:20 тривоги почали скасовувати. Спершу по Києву та Львівській області, а за кілька хвилин – по всій території країни. Небезпека російських ударів тривала майже 2 години.
Передісторія:
- Вранці 25 грудня вже оголошували повітряну тривогу по всій Україні. Через короткий час тривога лунала на лівобережній чатині країни.