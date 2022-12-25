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Друга за день повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 години

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 15:25
Друга за день повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 години
Карта тривог станом на 14:30 25 грудня. Скриншот з alerts.in.ua

Влада вдруге за день оголосила повітряну тривогу по всій території України.

Джерелокарта тривог, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 14:26 сирени почали лунати у Києві та Львівській області.  

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За кілька хв сигнали  тривоги поширились по всій території країни.

Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

"Беларускі Гаюн" повідомив о 14:00 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".  

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А згодом у Брановичах і Мачулищах підняли в небо винищувач і МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: О 16:20 тривоги почали скасовувати. Спершу по Києву та Львівській області, а за кілька хвилин – по всій території країни. Небезпека російських ударів тривала майже 2 години.

Передісторія: 

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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