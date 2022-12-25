Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 16:25
Карта тревог по состоянию на 14:30 25 декабря. Скриншот с alerts.in.ua

Власти второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей территории Украины.

Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 14:26 сирены начали звучать в Киеве и Львовской области. 

Через несколько мин сигналы тревоги распространились по всей территории страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

"Беларускі Гаюн" сообщил в 14:00 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

А потом в Брановичах и Мачулищах подняли в небо истребитель и МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 16:20 тревоги начали отменять. Сначала по Киеву и Львовской области, а через несколько минут – по всей территории страны. Опасность российских ударов продолжалась почти 2 часа.

Предыстория: 

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Силы обороны рассказали, как "кошмарят" оккупантов на юге

В энергосистеме до сих пор большой дефицит: в Киеве и 5 областях – аварийные отключения

видеоВ горах с вертолетами ищут 4 украинцев, которые незаконно пересекли границу с Румынией

Важные банки Украины объединились на случай блэкаута

Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией

Буданов: В ГУР не обнаружили ни одного предателя за время войны

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине звучала воздушная тревога
В многих областях Украины звучала воздушная тревога
На Сумщине сигналы тревоги будут дублировать сообщениями из автомобилей ГСЧС
Последние новости
14:09
На Львовщине вернули графики почасовых отключений света – ОВА
14:07
РФ продолжает производить "Искандеры" и "Калибры", но не теми темпами – Воздушные силы
13:53
фотоВ Днепре демонтировали памятник Горькому
13:47
Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО
13:44
Курс валют на 26 декабря: гривня продолжает ослабевать
13:38
РФ объявила в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева
13:34
"Либидоносная энергия": в сети обсуждают новоиспеченного посла-сексолога
13:32
Фонд гарантирования выставил на аукцион бывший офис экс-Сбербанка в центре Киева
13:25
Реинкарнация налоговой реформы "10-10-10": что нового в концепции
13:20
Аналитики подсчитали расходы украинских городов на новогодние елки
Все новости...