Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа
Власти второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей территории Украины.
Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: В 14:26 сирены начали звучать в Киеве и Львовской области.
Через несколько мин сигналы тревоги распространились по всей территории страны.
Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
"Беларускі Гаюн" сообщил в 14:00 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".
А потом в Брановичах и Мачулищах подняли в небо истребитель и МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".
Обновлено: В 16:20 тревоги начали отменять. Сначала по Киеву и Львовской области, а через несколько минут – по всей территории страны. Опасность российских ударов продолжалась почти 2 часа.
Предыстория:
- Утром 25 декабря уже объявляли воздушную тревогу по всей Украине. Через короткое время тревога звучала на левобережной части страны.