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Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 15:25
Вторая за день воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа
Карта тревог по состоянию на 14:30 25 декабря. Скриншот с alerts.in.ua

Власти второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей территории Украины.

Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 14:26 сирены начали звучать в Киеве и Львовской области. 

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Через несколько мин сигналы тревоги распространились по всей территории страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

"Беларускі Гаюн" сообщил в 14:00 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

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А потом в Брановичах и Мачулищах подняли в небо истребитель и МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 16:20 тревоги начали отменять. Сначала по Киеву и Львовской области, а через несколько минут – по всей территории страны. Опасность российских ударов продолжалась почти 2 часа.

Предыстория: 

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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